В Белграде готовят автомобильный «крестный ход» в поддержку черногорских сербов и православной Церкви

В Белграде началась подготовка к автомобильному «крестному ходу» в поддержку граждан Черногории, протестующих против скандального закона о свободе вероисповедания, который угрожает конфискацией имущества Сербской православной церкви. Как сообщил председатель белградской «Ассоциации сербов из Черногории» Желько Чурович, акция пройдет 23 августа, ее участники направятся к границе с Черногорией.

Участники акции планируют собраться 23 августа в 7 часов утра на стоянке перед белградским центром «Сава», а к 13 часам добраться до монастыря Куманица, который находится почти на границе Сербии и Черногории. Как предполагается, к собравшимся обратятся епископ Милешевский Атанасий (Ракита) и представители местных общественных организаций. В монастыре состоится богослужение.

Чурович уточнил, что, помимо жителей Белграда, участвовать в крестном ходе заинтересованы жители других сербских городов. Некоторые, например, из Воеводины, присоединятся к литургии в столице Сербии, а другие – по пути следования крестного хода.

«Наша цель – помочь и поддержать защиту не только Сербской православной церкви, но и защиту гражданских прав в Черногории. На этот раз под угрозой оказались гражданские права сербов, завтра могут быть нарушены права других народов или национальных меньшинств. Мы стоим на защите всего человеческого», – заявил Чурович.

По его словам, организаторы акции хотят призвать всех проголосовать на предстоящих парламентских выборах против режима президента страны Мило Джукановича и его партии, за то, чтобы в Черногории «к власти пришли нормальные люди, которые протянут руку примирения, а такие есть и среди сербов, и среди мусульман, среди черногорцев и албанцев».

Напомним, в самой Черногории условиях жестких ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, противники закона о свободе вероисповеданий также проводят протестные крестные ходы на автомобилях.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.08.20

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