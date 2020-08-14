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Пятница, 14 августа 2020, 10:44 мск

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Экономический кризис сильнее политики: Черногория открывает границы для сербов

Черногория намерена открыть границы для граждан Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Албании и Северной Македонии. Как сообщил директор Института общественного здравоохранения страны Бобан Мугоша, что решение вступит в силу в субботу, 15 августа.

По его словам, скорее всего, гражданам этих стран, въезжающим на территорию Черногории, нужно будет предъявить пограничникам негативные результаты PCR-теста или анализ ELESA на имеющиеся в организме антитела к коронавирусу.

Напомним, ранее Черногория открыла границы для граждан России, которым для въезда в страну не требуются дополнительные документы, в том числе результаты тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что вследствие коронавирусных ограничений Черногория терпит катастрофические убытки в туристической отрасли, которая приносит основной доход в бюджет страны. Тем не менее, из-за политических разногласий Подгорица не открывала границы для Сербии.

Подгорица, Катарина Лане

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