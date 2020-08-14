Президент Сербии о вооружении страны: «Главное – спокойствие…»

Сербия закупает новое вооружение, чтобы сохранить мир и стабильность, а также обеспечить спокойствие своих граждан. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Мы вооружаемся не для того, чтобы на кого-то нападать или воевать с кем-либо, а для того, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие нашего народа», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Вучич отметил, что женщины в Сербии «хорошо понимают, что значит не беспокоиться о своих сыновьях, мужьях и отцах», и подчеркнул, что Сербия пытается предотвратить агрессию извне, потому что «никому и в голову не придет на нас нападать, если мы будем хорошо вооружены».

По словам президента Сербии, в 1999 году было намного проще принять решение атаковать Югославию, потому что ее экономика была разрушена, а в арсенале у страны было устаревшее оружие, которое, тем не менее, сбивало вражеские самолеты. «Сегодня Сербия гораздо серьезнее вооружена, и будет вооружена еще лучше. Это результат ускоренного экономического развития и выбранной нами разумной политики», – отметил он.

Говоря о закупке Албанией беспилотников у США после того как Сербия купила беспилотники у Китая, Вучич обратил внимание, что приобретаемые военные летательные аппараты обладают различными характеристиками. По его словам, албанцы закупили разведывательные беспилотники, а сербы – аппараты с возможностью ведения и разведки, и боя.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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