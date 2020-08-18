Сербия намерена защитить свои православные святыни на территории всего региона

Правительство Сербии вместе с представителями Сербской православной церкви (СПЦ) сформирует специальный совет по защите православных святынь во всех странах Балканского региона, где проживают сербы.

Решение о формировании этого государственного органа принял президент Сербии Александр Вучич в ответ на террор в отношении средневекового косовского монастыря Високи Дечани, на территории которого приштинские власти намерены проложить скоростную трассу. Сербский лидер подчеркнул, что защита сербского культурного наследия – приоритет государственной политики, и указал, что недопустимо вести дорожные работы на территории древней сербской святыни, которая находится под защитой ЮНЕСКО. Вучич заверил, что на сентябрьском саммите в Брюсселе по косовскому вопросу потребует от Приштины полного прекращения строительства трассы возле монастыря.

Как предполагается, правительственная команда сербских экспертов будет защищать православные святыни, информируя международное сообщество об угрозах культурному наследию, и предпринимая усилия по отстаиванию сербских храмов и церквей, которым угрожает исчезновение не только на территории Косово и Метохии, но и в Хорватии, и Черногории. В совет планируется включить, в том числе, авторитетных историков, археологов, священнослужителей.

Согласно данным Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии, на территории сербской южной автономии существует 1 300 православных храмов. Около 150 церковных объектов Косово и Метохии разрушено частично или полностью. Из них 61 носит статус памятника культуры. Осквернено более пяти тысяч надгробий на православных кладбищах. На пятидесяти кладбищах вообще не осталось памятников, разрыты могилы, выкопаны и разбросаны останки похороненных косовских сербов. Более 10 000 икон и церковных принадлежностей для служб похищено из косовских православных храмов и продаётся на подпольных антикварных рынках.

Православные храмы также находятся под угрозой в Хорватии. Во время гражданской войны 1990-х из сербских церквей исчезло около семи тысяч икон.

В Черногории власти уже около года пытаются конфисковать церковное имущество черногорских епархий СПЦ под предлогом закона о свободе вероисповедания, который вызвал массовые протесты в стране.

Историк Александр Ракович считает своевременным создание правительственного совета по защите сербского культурного наследия. «Наше историческое, культурное и религиозное самоопределение находится под ударом. Существуют силы, которые бы желали «запереть» всех сербов региона в границах Сербии без Косово и Метохии и без Республики Сербской. Этого нельзя допустить», – подчеркнул эксперт.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.08.20

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