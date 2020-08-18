В Черногории оштрафованы граждане Сербии за незаконный въезд в страну

Суд первой инстанции в Рожае признал двух граждан Сербии виновными в несоблюдении санитарных правил, за что каждый из них был оштрафован на тысячу евро. Согласно материалам дела, в середине июля 2020 года сербы оказались в Черногории вопреки приказу о временных мерах по предотвращению распространения коронавируса и запрету въезда, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, граждане Сербии обязаны выплатить штраф в течение 15 дней после вступления приговора в силу. «Если обвиняемые не выплатят штраф в течение этого срока, суд заменит его тюремным заключением, установив один день лишения свободы на каждые 25 евро штрафа», – говорится в приговоре.

Предложение Главной государственной прокуратуры города Рожае избрать мерой пресечения выдворение иностранцев из страны было отклонено как необоснованное. Помимо денежного штрафа, обвинитель требовал для подсудимых по два месяца лишения свободы, но защитнику удалось добиться от суда более мягкого наказания.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 18.08.20

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