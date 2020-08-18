В Сербии могут объявить карантин для туристов, побывавших в Черногории

В Сербии может быть введен карантин для туристов, побывавших в Черногории. Такой вариант не исключил эпидемиолог, член кризисного штаба Сербии по борьбе с коронавирусом Предраг Кон. По его оценке, открытие границ Черногории неминуемо вызовет изменения в общей эпидемиологической картине в Сербии, граждане которой массово отправляются на отдых к морю.

«Пока что наши граждане только едут на море. Но что будет, когда они начнут возвращаться? Не исключаю, что понадобится введение двухнедельного карантина для вернувшихся из Черногории», – цитирует Кона «Балканист.ру».

Эпидемиолог подчеркнул, что это его личное мнение, и это не значит, что кризисный штаб в итоге примет такое решение.

Кон считает, что открытие границ с Черногорией несёт риск возникновения новой вспышки эпидемии. «Конечно, это рискованно, и тот, кто отрицает этот факт, попросту не знает, о чем говорит. Мы должны будем оценить ситуацию и предпринять меры в случае необходимости. И эти меры, безусловно, находятся под влиянием политики», – убеждён эпидемиолог.

Напомним, 15 августа Черногория разрешила сербским гражданам въезд с условием предоставления на границе негативного PCR-теста (на присутствие вируса COVID-19) и позитивного теста ELISA (на наличие антител к коронавирусу). Желающих поехать в Черногорию оказалось так много, что в Белграде открыли несколько дополнительных лабораторий, где можно пройти тестирование.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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