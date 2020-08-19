Сербия начала строительство антимигрантского забора на границе с Северной Македонией

Сербия начала строительство пограничных заграждений, чтобы предотвратить поток нелегальных мигрантов из Северной Македонии. Как сообщил глава Прешевского муниципалитета Шчиприм Арифи, проект реализуется в рамках соглашения с Евросоюзом.

«Это ограждение должно защитить территории стран, которые не входят в Евросоюз, от мигрантов, намеревающихся отправиться в Европу так называемым Балканским путем», – сказал Арифи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, установлены залитые в бетон столбы, рядом с ними проложена дорога, по которой будут курсировать патрульные машины.

Согласно последним данным сербского Комиссариат по делам беженцев, в Сербии находится 4,8 тысячи мигрантов, которые распределены по 18 социальным центрам. Македонские негосударственные организации ежедневно регистрируют около пятидесяти попыток незаконного пересечения сербско-македонской границы.

Издание отмечает, что в 2017 году на венгерско-сербской границе был возведен 150-километровый забор, оснащенный видеокамерами и тепловизорами. На южной границе Северной Македонии с Грецией установлен двойной забор с колючей проволокой, его длина составляет 37 км. Между Словенией и Хорватией ещё в 2015 году также были установлены заграждения, а недавно словенские власти начали строить новую 40-километровую ограду. Аналогичный проект обсуждается в Черногории.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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