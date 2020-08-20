В Сербии на горе Столови установлен огромный православный крест

В Сербии на горе возле города Кралево установлен огромный православный крест. Средства на его создание собирали около 13 лет. Сооружение планируется осветить и сделать на нем подсветку – так, чтобы его было видно издалека.

Христианский символ появился на горе Столови, на высоте 1 375 метров над уровнем моря, пишет «Балканист.ру». С нее открывается вид на половину территории Сербии, а установленный там крест будет видно и с других горных пиков страны – гор Шары и Проклетия.

Длина самого креста составляет 33 метра, что символизирует возраст Иисуса Христа. Для того, чтобы прочно закрепить конструкцию весом почти в 17 тонн, в основание памятника было залито 140 кубометров бетона, который скреплен 66 тоннами арматуры.

«Этот крест мы воздвигли во Славу Божию и в честь 800-летия автокефалии Сербской православной церкви, которое отмечается в этом году», – отметил протоиерей-ставрофор Любинко Костич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.08.20

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