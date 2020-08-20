«Пусть люди отдохнут от политики»: в Сербии построили самую длинную в мире канатную дорогу

В Сербии построили самую длинную в мире канатную дорогу. Для этого муниципалитету Чаетина, который входит в Златиборский округ, потребовалось пять лет и 13 млн евро.

Сейчас девятикилометровая канатная дорога на сербском курорте Златибор проходит тестовые испытания. Они продлятся до сентября, а в октябре местные власти планируют запустить дорогу в эксплуатацию. Примечательно, что на ее строительство пошли исключительно бюджетные средства.

Трасса протянулась от центра Златибора до горы Торник. Курсировать по ней будет сразу 55 кабин, причем туристы смогут выйти и на одной из трех остановок – например, на Рибничском озере.

В муниципалитете Чаетина рассчитывают, что уникальный объект привлечет туристов. «Пусть люди катаются, любуясь Златибором и Сербией, оставив все личные проблемы, отдыхая от политики в созерцании великолепной природы. Мы гордимся этим проектом», – пояснил глава муниципалитета Милан Стаматович.

Цену поездки на самой длинной в мире канатной дороге власти пока не называют – однако заверяют, что она будет доступна для всех категорий населения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.08.20

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