Глава МИД Сербии: «Мы не будем помогать Лукашенко ни остаться у власти, ни её потерять»

Белград не намерен вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. «Это их внутренние дела, и мы не желаем вмешиваться. Единственное наше пожелание – решить все конфликты мирным путем переговоров», – сказал он, не исключив наличие иностранного фактора в протестном движении, которое поднялось после президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

Шеф сербской дипломатии обратил внимание, что Белоруссия и Сербия – дружественные державы, и национальные интересы Сербии не включают в себя причинение какого-либо вреда Белоруссии. «Мы не будем помогать Лукашенко ни остаться у власти, ни потерять её», – подчеркнул министр иностранных дел Сербии, пояснив, что Белград не болеет в политическом смысле ни за кого из белорусских оппонентов, но и «не оправдывает отдельные действия, которые расценены как проблемные в этом избирательном процессе».

Как сообщал «Новый День», массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Жители возмущены итогами президентских выборов, в которых по версии ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

Белград, Дмитрий Лане

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