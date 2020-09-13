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Воскресенье, 13 сентября 2020, 15:10 мск

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Лидер косовских сепаратистов заключил контракт с экс-главой миссии ОБСЕ

Фото: Bloomberg.com

Бывший директор косовской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Уильям Уокер станет советником «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Предполагается, что компания Уокера будет получать семь тысяч евро в месяц за работу с Тачи. Речь идет о договоре по оказанию консультационных услуг на 5 месяцев.

Примечательно, что конкурс по привлечению компании-консультанта в помощь косовскому «президенту» не объявлялся.

Как отмечает издание, 3 ноября 1999 года в Приштине Тачи вручил Уокеру награду «Золотой ключ [от Косово]» и провозгласил его почетным гражданином самопровозглашенной республики.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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