СМИ назвали возможного кандидата на должность главы МИД Сербии

Одним из основных кандидатов на пост главы министерства иностранных дел Сербии является директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на публикацию в сербском издании «Вечерние новости».

Как отмечается, присутствие Джурича в составе возглавляемой президентом Сербии Александром Вучичем делегации на переговорах в Вашингтоне и Брюсселе можно рассматривать как сигнал, что его кандидатуру рассматривают в качестве преемника Ивицы Дачича на посту главы МИД.

В то же время, по информации сербской газеты, состав нового правительства рассматривается как широкая коалиция Сербской прогрессивной партии Александра Вучича с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича и движением СПАС Александра Шапича. Коалиция будет создана на полтора года с целью достижения консенсуса в решениях, касающихся косовского вопроса, продолжения реформ и основных экономических проблем после пандемии коронавируса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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