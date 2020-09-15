В Сербии открылся Центр инноваций и цифрового развития

В Белграде открылся Центр инноваций и цифрового развития, в церемонии приняли участие посол Китая Чен Бо и премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Глава сербского правительства напомнила, что одной из целей работы кабинета министров под ее руководством была цифровая трансформация Сербии и укрепление экономики страны с помощью инноваций. По ее словам, соответствующие проекты осуществляются в сотрудничестве с одним из ключевых партнёров Сербии – Китаем и его ведущей компанией цифровых технологий Huawei.

«До конца 2021 года мы намерены завершить цифровизацию системы образования, что подразумевает единую Интернет-сеть для всех школ и цифровые учебники. Компания Huawei совместно с правительством Сербии разрабатывает «платформу умного образования». Кроме того, у нас планируется внедрение системы «Умный город» в десяти населённых пунктах страны. Как вы видите, мы не размышляем только о переходе на 5G, ведь без этих предварительных этапов, над которыми мы уже работаем, 5G была бы попросту бесполезна», – сказала Брнабич.

Премьер подчеркнула, что переход на 5G- технологии в Сербии будет осуществлён с соблюдением всех международных стандартов, что не противоречит подписанному в Вашингтоне соглашению. «Мы обсудили этот пункт вместе с китайскими партнёрами и пришли к единому мнению, что Сербия должна организовать открытый и прозрачный тендер для своих партнёров, когда дело дойдёт до внедрения 5G- технологий», – сказала Брнабич.

Глава китайского диппредставительства в Белграде Чен Бо заявила, что Китай – стратегический партнер Сербии и готов делиться всеми современными достижениями в области цифровых достижений для взаимовыгодного развития экономик двух стран.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.09.20

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