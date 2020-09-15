День единства: Сербия и Республика Сербская отмечают общий праздник

Сегодня Сербия и Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) впервые отмечают совместный праздник – День сербского единства, свободы и национального флага. По случаю торжества главные объекты и улицы Белграда будут украшены четырьмя тысячами сербских флагов, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что, начиная с этого года, праздник будет отмечаться в Сербии и Республике Сербской, а также в местах проживания сербов по всему миру, символизируя единство сербского народа.

Дата 15 сентября была выбрана потому, что в этот день, в 1918 году, был совершён прорыв Салоникского фронта. В результате наступления подразделений сербской армии были разбиты болгарско-германские оборонительные рубежи, которые были установлены на горных высотах на севере Греции. Фронт растянулся более чем на сотню километров, а брешь в месте прорыва составила от семи до девяти километров. В Королевстве Югославия 15 сентября отмечали Славу сербской армии и День свободы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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