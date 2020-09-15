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Вторник, 15 сентября 2020, 12:07 мск

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В Сербии выявлены первые случаи заражения коронавирусом в школе

Одной из школ Белграда зафиксированы первые случаи заражения учеников коронавирусом. Об этом сообщил эпидемиолог Предраг Кон.

«У одного ребёнка была температура 37,6, и позднее подтвердился диагноз коронавирус. Через пять дней после этого мы получили ещё один случай заражения. Между детьми не было близкого контакта, но во дворе школы они играли вместе и не носили маски», – уточнил врач, отметив, что весь класс, в котором учатся заболевшие, переведён в режим удаленного обучения.

Что касается детских садов, то Предраг Кон подтвердил шесть случаев коронавируса: четверо из заболевших – это дети. Также заражены двое воспитателей.

Напомним, согласно рекомендациям министерства образования Сербии, все школьники перед тем, как идти в школу, обязаны померить температуру и на уроках должны носить маски.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 29 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Всего в Сербии госпитализирован 391 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 28 заболевших. С начала эпидемии болезнь выявлена у 32 437 человек.

Белград, Катарина Лане

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