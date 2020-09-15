В Косово обокрали православную церковь

В Косово совершен очередной налет на православный храм: в ночь на вторник ограблению подверглась Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бабин-Мост недалеко от Обилича.

«Грабитель или грабители проникли в здание сербской православной церкви, выломав металлическую решетку с окна», – сообщил председатель временного органа власти муниципалитета Обилич Горан Данчетович.

Он подчеркнул, что инцидент обеспокоил сербов в Бабин-Мосте, и напомнил, что месяц назад в этом селе албанцы избили четырех молодых сербов. «Ситуация только что улеглась после того инцидента, теперь это и дополнительное давление на местных жителей», – сказал Данчетович.

Злоумышленники украли сумку священника, находившуюся в церкви. О случившемся сообщено в косовскую полицию. Настоятель храма Александр Нашпалич отметил, что нынешний инцидент с кражей стал пятым по счету со времен войны. «В основном это какие-то мелкие кражи, потому что я не храню много денег в церкви, но теперь они повредили больше – разбили окно, сломали решетку. Я вижу, что лампа была сбита, две иконы были сбиты, надеюсь, они не повреждены. Это имеет для нас гораздо большую ценность. Я еще не смог определить ущерб, потому что расследование все еще продолжается», – сказал священнослужитель.

Стоит отметить, что в селе Бабин-Мост живет около 800 сербов и 150 албанцев.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 15.09.20

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