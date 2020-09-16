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Среда, 16 сентября 2020, 12:26 мск

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В Сербии с начала учебного года коронавирусом заразились 52 школьника

В Сербии за первые две недели занятий в начальных и средних образовательных учреждениях коронавирусом заразились в общей сложности 52 школьника и 20 учителей. Об этом сообщил министр образования Сербии Младен Шарчевич.

По его словам, в 1 250 начальных школах Сербии заболели 25 учеников, шесть из них – вне учебных заведений. «16 учеников были инфицированы в Белграде, а также единичные случаи в Сомборе, Новом Пазаре, Заечаре, Вранье, Нише, Лесковаце», – уточнил министр, добавив, что в начальных школах заразились семь учителей.

Шарчевич подчеркнул, что это единичные случаи, учитывая, что в школах Сербии около 850 000 учащихся.

Министр заявил, что дети приходят в школы в масках, сохраняется социальная дистанция, и школы сегодня являются самым безопасным местом, где вероятность передачи инфекции намного меньше, чем в парках, на спортивных площадках, где обычно проводят время дети до и после занятий.

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