Косовские сепаратисты подтвердили намерение игнорировать брюссельские договоренности

Создание Союза сербских муниципалитетов (ССМ) на косовской территории станет шагом назад для Приштины. Об этом заявил «президент» самопровозглашенной республики Хашим Тачи накануне очередного раунда переговоров с Белградом, который намечен на 17 сентября в Брюсселе.

Лидер сепаратистов считает, что никто не имеет права даже обсуждать эту тему, а тем более заключать какие-либо соглашения. «Повторное открытие данного вопроса в Брюсселе приведет Косово к застою. Это удар по государственности Косово и нарушение его суверенитета. Существует опасность создания в Косово «Республики Сербской», – подчеркнул Тачи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Тачи полагает, что инициирование таких тем, как создание Союза сербских муниципалитетов, установление права собственности, а также ряда других, входит в «повестку дня Сербии», которая, по его словам, «инициирует процесс, ведущий к ослаблению и полному распаду Косово».

«Я считаю, что если в Вашингтоне была достигнута договоренность о нормализации экономических отношений, то и взаимного признания можно достичь только в Белом доме. Любая другая повестка – будь то вопросы ассоциации, имущественные или другие темы, которые обсуждались два или три раза, – это шаг назад для Косово», – сказал косовский «президент».

Он также заявил, что вопрос ССМ «был решен соглашением 2013 года», добавив, что свое мнение по этому вопросу высказал и «Конституционный суд» Косово. Т.н. «Конституционный суд» Косово в 2015 году своим постановлением по сути заморозил так и не начавшийся процесс создания Союза сербских муниципалитетов, что было оговорено в Брюссельских соглашениях, подписанных в 2013 году. Суд указал, что «некоторые элементы договора Белграда и Приштины о формировании ССМ, подписанного сторонами в Брюсселе, не вполне соответствуют косовской конституции».

Тем не менее, суд не требовал останавливать процесс создания «автономии», но «власти» Косово трактовали заключение суда по-своему. Тачи подчеркнул, что косовский «парламент» «должен быть очень осторожен», и никто не имеет права вести переговоры, а тем более подписывать какие-либо соглашения с Белградом по вопросу создания ССМ.

Как отмечает издание, вопрос создания Союза сербских муниципалитетов был поднят на прошлой неделе в рамках диалога президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» Косово Авдуллаха Хоти в Брюсселе. В четверг, 17 сентября, переговоры должны продолжиться на экспертном уровне.

Стоит напомнить, что сам Тачи не принимает участия в переговорах с Белградом, поскольку проходит подозреваемым по делу о военных преступлениях, совершенных в годы гражданской войны в Косово 1990-х годов. 24 июня Специальная прокуратура Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово в КиМ со штаб-квартирой Гааге выдвинула обвинения против «президента» Косово, бывшего спикера «парламента» Кадри Весели и ряда бывших боевиков этой террористической организации. Они обвиняются в убийствах, похищениях, организации погромов и пытках.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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