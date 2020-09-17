«Вы отдали Косово Сербии»: косовские албанцы раскритиковали «премьер-министра» Хоти за вашингтонское соглашение c Белградом

Депутат косовского «парламента» Фиторе Пацолли раскритиковала «главу правительства» самопровозглашенной республики Авдуллаха Хоти за подписание 5 сентября в Вашингтоне соглашения о мирном урегулировании отношений с Белградом.

По ее словам, пункт 15 документа, который обязует Косово воздержаться от вступления в международные организации, фактически означает, что Косово отрекается от своей «государственности». «Это обязательство подтвердило готовность нелегитимного правительства отказаться от процесса вступления в международные организации. Этот мораторий губителен для Косово. Это беспрецедентно», – подчеркнула Пацолли.

Депутат также подчеркнула, что в мире не существует ни одного государства, добровольно отказавшегося от участия в международных организациях. «Процесс вступления полностью уничтожен. Косово нигде не может участвовать даже под сноской (в международных документах самопровозглашенная Республика Косово обозначена с помощью сноски или *), это полная блокада», – констатировала политик.

По её словам, сербская кампания по отзыву признаний суверенитета Косово продолжается, и нет никаких гарантий, что она прекратится. «Вы отдали Косово Сербии», – обвинила Пацолли косовского «премьера», который возглавлял приштинскую делегацию на переговорах и подписывал документ.

В претензиях к «правительству» Пацолли поддержал её соратник по партии Энвер Дуголи, назвав «кабинет министров» Косово «неучами».

«Это правительство неучей. Они пытаются усыпить нашу бдительность разговорами о вступлении в НАТО, но Хоти взял на себя обязательство не вступать в организации разного рода. Похоже, они не в курсе, что НАТО тоже из их числа. Это соглашение нас ещё больше отдалило от международного сообщества», – подчеркнул Дуголи.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 16.09.20

Вашингтонские соглашения по Косово: коридор возможностей и политический реализм. / Новое правительство Черногории будет готово восстановить отношения с Россией. / Косовские сепаратисты подтвердили намерение игнорировать брюссельские договоренности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»