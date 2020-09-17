Босния и Герцеговина не признала независимость Косово: сербский член Президиума был против

Сегодня Президиум Боснии и Герцеговины (БиГ) не принял решение о признании самопровозглашенной республики Косово в результате голосования против представителя сербского народа Милорада Додика, хотя хорватский и боснийский члены Президиума Желько Комшич и Сефик Джаферович были за это предложение.

Сегодня в Сараево прошли очередная и две внеочередные сессии Президиума, после которых Комшич обратился к прессе. Он подтвердил, что его предложение о том, чтобы БиГ приняла решение о признании самопровозглашенного Косово, было отклонено.

Также не была принята инициатива сербского члена Президиума о переводе посольства Боснии и Герцеговины из Тель-Авива в Иерусалим. Как и ожидалось, Додик проголосовал за, но двое других были против.

При обсуждении присоединения БиГ к инициативе Балканского «мини-Шенгена» было решено запросить мнение Совета министров страны, который должен проанализировать предложение и проинформировать Президиум о том, что это присоединение будет означать для БиГ.

Додик также попросил почтить минутой молчания память умершего первого президента Национального собрания Республики Сербской Момчило Краишника, но это предложение было отклонено.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 17.09.20

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