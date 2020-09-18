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Пятница, 18 сентября 2020, 12:19 мск

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В Белграде в память о жертвах хорватского террора переименуют улицу

Фото: forum.krstarica.com

Улица Xорватская в Белграде будет переименована в улицу глинских жертв 1941 года – по просьбе жителей района Kотеж. Об этом сообщила городская комиссия по защите памятников.

«Глина – это село в Хорватии, где в 1941 году в церкви Пресвятой Богородицы хорватские нацисты усташи убили более 1700 православных сербов. Эта казнь стала одной из самых массовых среди злодеяний усташей и произошла задолго до геноцида сербского населения в усташеских концлагерях Ясеновац, Ядовно, Cтара Градишка. После окончания Bторой Mировой войны на месте разрушенного храма был воздвигнут мемориальный комплекс с именами жертв. Переименованием улицы мы хотим сохранить память о невинно убиенных людях», – говорится в письме, которые жители белградского района направили в городскую администрацию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.09.20

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