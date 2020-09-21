«Молниеносная реализация»: будущий посол Сербии в США о вашингтонских соглашениях

Соглашение о развитии экономического сотрудничества, достигнутое 4 сентября в Белом доме сербской, косовской и американской сторонами, реализовывается с молниеносной быстротой. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, будущий глава сербского диппредставительства в Вашингтоне Марко Джурич.

По его словам, сегодня в Белград прибывает делегация американской Международной корпорации по финансовому развитию, а также специальный представитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл.

«Соглашение реализовывается с молниеносной быстротой. США всегда будут защищать стабильность своих инвестиций. Сейчас у нас есть шанс вернуть наши отношения на тот исторический уровень, каким он был в годы Первой и Второй мировых войн. Наша обязанность перед будущими поколениями – избежать ситуации, когда такая мировая держава, как США, становится врагом твоей страны», – подчеркнул Джурич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Он обратил внимание, что приезд представителей американской корпорации по финансовому развитию открывает приток американских инвестиций в Сербию. Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии сообщил, что косовские власти настаивали в Вашингтоне, чтобы офис корпорации был открыт в Приштине, однако США в этом вопросе пошли навстречу Белграду и открывают свое представительство в сербской столице.

Как считает Джурич, спекуляции Приштины, что вашингтонское соглашение способствует появлению в регионе «сербской гегемонии», вызваны страхом потери былых позиций албанского лобби в американских политических кругах. «Они не могут поверить в то, что сербское лобби наконец активно, и что его представители (а не их) были в Oвальном кабинете», – отметил он, указав, что политические успехи Белграда, среди которых, в том числе, и 18 случаев отзыва признаний суверенитета Косово, связаны с тем, что Сербия серьёзно занималась усилением своей экономики все эти годы.

«A те, кто обесценивает эти успехи Сербии, пытаясь их вывалять в грязи, Белый дом видели лишь на открытках. Сербия настроена на развитие отношений с США, и это раздражает ту часть сербской общественности, которая в свое время не могла мечтать ни о чем подобном, а занималась тем, что караулила американских политиков по коридорам власти, чтобы сфотографироваться с ними на память», – заключил Джурич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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