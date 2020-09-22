Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово

Представители боснийцев и хорватов в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) действуют прямо против своих интересов, голосуя за независимость самопровозглашенного Косово, поскольку это устраняет аргументы против независимости Республики Сербской. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Они работают прямо против самих себя, желая признать Косово, они теряют любые аргументы, с помощью которых кто-то мог бы оспорить право Республики Сербской на независимость», – сказал он.

Дачич указал, что Косово является провинцией Сербии, и международная арбитражная комиссия Бадинтера «четко заявила, что Югославия распадается по границам республик, и не упомянула провинции». «Если вы сейчас отделите одну провинцию, на каком основании вы запретите одному из энтитетов БиГ объявить свою независимость?», – сказал министр иностранных дел Сербии.

По его словам, предыдущее руководство Сербии во главе с Воиславом Коштуницей и Борисом Тадичем «совершило ошибку», не связав провозглашение независимости Косово с независимостью Республики Сербской. «Затем мы громили киоски и поджигали посольства, единственное, что мы на самом деле сказали (западным странам), это то, что они могут делать все, что хотят. Единственное, что может беспокоить международное сообщество, связь этого вопроса (независимости самопровозглашенной республики Косово) с Республикой Сербской», – подчеркнул Дачич в интервью телеканалу Pink.

Напомним, члены Президиума БиГ из числа боснийцев и хорватов Сефик Джаферович и Желько Комшич проголосовали в прошлый четверг за признание независимости Косово, в то время как сербский член Президиума Милорад Додик был против.

Дачич обратил внимание, что голосование по вопросу о независимости Косово последовало после того, как министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай 8 сентября направила письмо министру иностранных дел БиГ, призывая страну признать независимость Косово. «Она (Мелиза Харадинай) говорит в письме, что соглашение в Вашингтоне допускает взаимное признание Израиля и Косово, и сердечно просит правительство БиГ рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенного Косово», – заявил глава дипломатического ведомства Сербии.

Как считает Дачич, Приштина таким образом злоупотребляет соглашением, подписанным в Вашингтоне, согласно которому Сербия прекратила свою кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

Белград, Катарина Лане

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