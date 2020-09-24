В Белграде появилась пальмовая аллея

В Белграде сотрудники коммунальной службы высадили пальмы в самом центре города на входе в парк крепости Калемегдан. Это первый случай в истории озеленения города.

Специалисты считают, что пальмы из Испании без проблем перенесут зиму в сербской столице, поскольку климат становится все мягче. Шесть саженцев высотой в 3,5 метра способны выдержать температуру до – 15°.

Тем не менее, на всякий случай зимой сербские коммунальщики будут подвязывать кроны пальм, чтобы их не сломало ветром и мокрым снегом, а также утеплять стволы.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.09.20

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