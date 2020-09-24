Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом

Приштина не намерена обсуждать с Белградом создание на территории косовского края Содружества сербских общин. Об этом заявил «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Авдуллах Хоти.

«Этот вопрос был закрыт в 2015 году, обсуждать здесь нечего», – сказал он, комментируя предстоящий раунд переговоров по мирному урегулированию отношений с Белградом 28 сентября в Брюсселе. При этом Хоти не исключил, что встреча с президентом Сербии может быть перенесена.

«Глава кабинета министров» Косово подчеркнул, что Приштина уже оказала огромную услугу Сербии, согласившись на переговоры. «Косово пошло на компромисс. Мы заинтересованы в диалоге», – сказал Хоти, который ранее неоднократно заявлял, что эти переговоры приведут к признанию суверенитета Косово со стороны Сербии.

В Сербии ответили на заявления крайне критически. В частности, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич дал однозначно понять, что приштинским политикам пора перестать «пороть чушь». «Прекратите говорить глупости или, как говорят в народе, пороть чушь. Больше мне вам сказать нечего», – подчеркнул Джурич.

Президент Сербии Александр Вучич, говоря о предстоящей встрече с приштинскими властями, со своей стороны подчеркнул, что косовским сепаратистам не избежать разговора на неудобную для них тему. «Мы к разговору готовы. Приштине не избежать темы Содружества сербских общин, мы будем на ней настаивать», – подчеркнул лидер Сербии.

Как отмечают косовские СМИ, неготовность Приштины исполнять взятые в 2015 году на себя обязательства по созданию Содружества сербских общин ставит под угрозу встречу с представителями Белграда в предстоящий понедельник.

Приштина, Катарина Лане

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