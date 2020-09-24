Испания не нашла причин признать независимость Косово

В настоящее время у Мадрида нет причин менять свою позицию по вопросу независимости Косово. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Испании в ответ на сообщения европейских СМИ о готовности Мадрида признать самопровозглашенную республику, если Приштина достигнет соглашения с Белградом.

«Мы хотели бы проинформировать вас, что в сложившейся ситуации у Испании нет причин менять свою позицию, что полностью соответствует международному праву», – цитирует заявление испанского МИД «Балканист.ру».

Испания – одно из пяти государств-членов ЕС, не признавших независимость Косово наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией.

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 24.09.20

Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом. / В Белграде появилась пальмовая аллея. / Организатор протестов в Сербии оштрафован в общественном транспорте. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»