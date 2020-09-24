российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 сентября 2020, 16:49 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Испания не нашла причин признать независимость Косово

Фото: libertas.mk

В настоящее время у Мадрида нет причин менять свою позицию по вопросу независимости Косово. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Испании в ответ на сообщения европейских СМИ о готовности Мадрида признать самопровозглашенную республику, если Приштина достигнет соглашения с Белградом.

«Мы хотели бы проинформировать вас, что в сложившейся ситуации у Испании нет причин менять свою позицию, что полностью соответствует международному праву», – цитирует заявление испанского МИД «Балканист.ру».

Испания – одно из пяти государств-членов ЕС, не признавших независимость Косово наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией.

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 24.09.20

Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом. / В Белграде появилась пальмовая аллея. / Организатор протестов в Сербии оштрафован в общественном транспорте. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом

Вашингтонское соглашение: спецпредставитель Трампа обещает сербам новые рабочие места

Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово

«Молниеносная реализация»: будущий посол Сербии в США о вашингтонских соглашениях

Босния и Герцеговина не признала независимость Косово: сербский член Президиума был против

«Вы отдали Косово Сербии»: косовские албанцы раскритиковали «премьер-министра» Хоти за вашингтонское соглашение c Белградом

Вашингтонские соглашения по Косово: коридор возможностей и политический реализм

Косовские сепаратисты подтвердили намерение игнорировать брюссельские договоренности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,