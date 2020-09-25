российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 сентября 2020, 11:03 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербское водохранилище получило название «озеро Трампа»

Фото: Kosovoonline.com

По предложению специального представителя президента США Ричарда Гренелла водохранилище Газиводе, на которое претендуют Сербия и Косово, получит название «озеро Трампа». По его словам, новое наименование одобрили в Белграде и Приштине, передает «Балканист.ру».

Водохранилище Газиводе является стратегическим объектом как для Сербии, так и для Косово. На озере расположена ГЭС «Газиводе» – ключевой энергетический объект на севере Косова, принадлежащий сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год.

Гидросистема, расположенная на озере, снабжает питьевой водой весь север Косово и Приштину с прилегающими районами. Ранее косовские власти неоднократно заявляли, что ГЭС «Газиводе» должна быть включена в энергетическую систему непризнанной республики. Согласно подписанному 4 сентября в Белом доме вашингтонскому соглашению, Белград и Приштина обязуются использовать ресурсы озера в равных долях.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 24.09.20

Испания не нашла причин признать независимость Косово. / Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом. / В Белграде появилась пальмовая аллея. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Испания не нашла причин признать независимость Косово

Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом

Вашингтонское соглашение: спецпредставитель Трампа обещает сербам новые рабочие места

Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово

«Молниеносная реализация»: будущий посол Сербии в США о вашингтонских соглашениях

Босния и Герцеговина не признала независимость Косово: сербский член Президиума был против

«Вы отдали Косово Сербии»: косовские албанцы раскритиковали «премьер-министра» Хоти за вашингтонское соглашение c Белградом

Вашингтонские соглашения по Косово: коридор возможностей и политический реализм

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия, США,