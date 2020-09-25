Сербское водохранилище получило название «озеро Трампа»

По предложению специального представителя президента США Ричарда Гренелла водохранилище Газиводе, на которое претендуют Сербия и Косово, получит название «озеро Трампа». По его словам, новое наименование одобрили в Белграде и Приштине, передает «Балканист.ру».

Водохранилище Газиводе является стратегическим объектом как для Сербии, так и для Косово. На озере расположена ГЭС «Газиводе» – ключевой энергетический объект на севере Косова, принадлежащий сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год.

Гидросистема, расположенная на озере, снабжает питьевой водой весь север Косово и Приштину с прилегающими районами. Ранее косовские власти неоднократно заявляли, что ГЭС «Газиводе» должна быть включена в энергетическую систему непризнанной республики. Согласно подписанному 4 сентября в Белом доме вашингтонскому соглашению, Белград и Приштина обязуются использовать ресурсы озера в равных долях.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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