Албанские боевики намерены протестовать против ареста одного из основателей Армии Освобождения Косово

Ветераны Армии Освобождения Косово (АОК), которая в Сербии считается террористической организацией, намерены протестовать против заключения под стражу в Гааге полевого командира Лаба Cалиха Мустафы, который стал первым арестованным обвиняемым в преступлениях, совершенных боевиками АОК во время косовского вооружённого конфликта в 90-е годы.

Как пишет «Балканист.ру», Мустафа обвиняется в военных преступлениях, пытках и издевательствах над шестью заключёнными тюрьмы Злаш в Косово в апреле 1999 года. В связи с этими обвинениями, суд намерен расследовать смерть одного из заключённых, которая произошла в то же время.

Мустафа считается одним из основателей АОК, он занимал должность руководителя службы разведки.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 25.09.20

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