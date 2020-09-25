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Броссельские переговоры Приштины и Белграда на грани полного срыва: косовские албанцы готовят новый сербский погром

Фото: patriot.rs

Приштина готовит новый сербский погром, чтобы выдавить с территории косовского края оставшихся там 95 тысяч сербов. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич во время рабочего визита в Стамбул, где встречается с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Они собираются устроить новое 17 марта. Их цель – прогнать оставшихся в Косово 95 тыс. сербов и на этом закончить свое дело», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

17 марта 2004 года в Косово произошли беспорядки, которые были расценены сербским руководством как этнические чистки. В те дни было убито 16 гражданских лиц, четыре тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или уничтожены.

Вучич напомнил, что цель косовских «властей» – добиться от Сербии признания суверенитета, и именно поэтому Приштина срывает переговоры на высшем уровне в Брюсселе, назначенные на понедельник, 28 сентября.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич со своей стороны уточнил, что встречаться в Брюсселе в итоге будут делегации экспертов, потому что Приштина отказывается реализовывать договоренности о создании Союза сербских муниципалитетов, заключенные еще в 2013 году при подписании Брюссельских соглашений. «Oни добиваются, чтобы у Сербии в Косово ничего не осталось. Они думают, что могут заставить Сербию признать независимость Косово», – заключил президент Сербии.

Стамбул, служба информации РИА «Новый День»

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