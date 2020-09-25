Киев признал паспорта псевдогосударства косовских сепаратистов

Украина признала паспорта Косово, и не намерена ограничивать передвижения их владельцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь [в Албании] и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки», – цитирует представителя украинского МИД «Балканист.ру».

Издание отмечает, что речь пока идет только о признании паспортов, но не суверенитета самопровозглашенной республики.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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