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Пятница, 25 сентября 2020, 16:17 мск

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Силовики миссии ЕС провели обыск в офисе Содружества ветеранов Армии Освобождения Косово

Сотрудники международной миссии ЕС (EULEX) провели обыск в офисе Содружества ветеранов Армии Освобождения Косово, которую в Сербии считают террористической организацией. В ходе спецоперации был арестован председатель Содружества ветеранов АОК Хисни Гуцати, который будет отправлен в Гаагу, передает «Балканист.ру».

«EULEX ведёт себя как Югославия, у них нет ордера на обыск. Как мы сопротивлялись Югославии, так же будем давать отпор и вам!» – заявил секретарь Содружества ветеранов АОК Фатон Kлинаку, комментируя эти события.

Сегодня ветераны организации албанских боевиков заявили, что намерены протестовать против заключения под стражу в Гааге полевого командира Лаба Cалиха Мустафы, который стал первым арестованным обвиняемым Специального суда в Гааге, расследующего преступления АОК, совершенные во время косовского вооружённого конфликта в 90-е годы.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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