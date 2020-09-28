Приштина сорвала брюссельские переговоры с Белградом: Сербия обвинила косовских сепаратистов в лицемерии

Приштина сорвала очередной раунд переговоров с Сербией, который должен был состояться сегодня в Брюсселе. Белград заявил, что без решения «проблемы» создания Союза сербских муниципалитетов (ССО), который бы представлял интересы сербов на территории Косово и Метохии, диалог не может быть продолжен.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич жестко раскритиковал заявление косовского «премьер-министра» Авдуллаха Хоти, назвавшего проблему СCО «закрытым вопросом».

«Авдуллах Хоти может сколько угодно обманывать общественность, но ему не избежать исполнения этого обязательства. На встречах в Брюсселе Приштина поёт совсем другую песню и не только обещает сформировать ССO, но и гарантирует ему дополнительные полномочия», – цитирует Джурича «Балканист.ру».

Глава сербской Канцелярии призвал «премьер-министра» Косово объяснить албанской общественности, что переговоры по мирному урегулированию косовского вопроса – это не диалог, якобы ведущий к признанию самопровозглашенной республики Белградом, а процесс нормализации отношений.

«Сербы не могут доверять косовской стороне, которая создаёт атмосферу антисербской истерии, урезая сербский народ в правах. Оба участника диалога должны усиливать сотрудничество, которое не имеет отношения к мечтам Хоти о «взаимном признании», но связано с тем, как Приштина соблюдает права сербов и остального несербского населения в Косово и Метохии», – заявил Джурич.

Напомним, обязательство о формировании Союза сербских муниципалитетов Приштина взяла на себя в 2013 году, подписав Брюссельское соглашение. Несмотря на призывы международного сообщества, это требование до сих пор так и остаётся нереализованным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.20

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