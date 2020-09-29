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Вторник, 29 сентября 2020, 11:24 мск

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Глава МИД Сербии: Лидер косовских сепаратистов будет арестован

Глава МИД Сербии Ивица Дачич. Фото: alo.rs

«Президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, который является одним из основателей Армии Освобождения Косово (АОК), ждет арест, уверен министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Гаагский Специальный суд вскоре арестует Хашима Тачи, я уверен в этом на 99%. Не знаю, осудят его или нет, но арест точно последует», – заявил Дачич в интервью телекомпании Happy, комментируя недавние аресты по требованию Специального суда среди боевиков Армии Освобождения Косово, которая считается в Сербии террористической организацией.

Шеф сербской дипломатии подчеркнул, что сейчас необходимо тщательно собрать все доказательства преступлений косовских боевиков во время вооружённого конфликта на территории Косово и Метохии в 90-е годы, в ходе которого были убиты или изгнаны из своих домов тысячи сербов.

«Нам нужно брать пример с евреев и выяснять судьбу каждой жертвы. Эта история должна стать нашей национальной болью, память о которой будет передаваться от поколения к поколению», – сказал Дачич.

Напомним, на прошлой неделе Международная миссия Евросоюза EULEX организовала обыск в офисе ветеранской организации АОК, в ходе которого были арестованы и отправлены в Гаагу несколько лидеров этого объединения.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Косовская проблема

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