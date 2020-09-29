Глава МИД Сербии: Лидер косовских сепаратистов будет арестован

«Президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, который является одним из основателей Армии Освобождения Косово (АОК), ждет арест, уверен министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Гаагский Специальный суд вскоре арестует Хашима Тачи, я уверен в этом на 99%. Не знаю, осудят его или нет, но арест точно последует», – заявил Дачич в интервью телекомпании Happy, комментируя недавние аресты по требованию Специального суда среди боевиков Армии Освобождения Косово, которая считается в Сербии террористической организацией.

Шеф сербской дипломатии подчеркнул, что сейчас необходимо тщательно собрать все доказательства преступлений косовских боевиков во время вооружённого конфликта на территории Косово и Метохии в 90-е годы, в ходе которого были убиты или изгнаны из своих домов тысячи сербов.

«Нам нужно брать пример с евреев и выяснять судьбу каждой жертвы. Эта история должна стать нашей национальной болью, память о которой будет передаваться от поколения к поколению», – сказал Дачич.

Напомним, на прошлой неделе Международная миссия Евросоюза EULEX организовала обыск в офисе ветеранской организации АОК, в ходе которого были арестованы и отправлены в Гаагу несколько лидеров этого объединения.

Белград, Катарина Лане

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