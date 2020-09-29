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Вторник, 29 сентября 2020, 16:25 мск

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Генерал НАТО предупредил о рисках появления в Косово Республики Сербской

Фото: libertas.mk

Вопрос формирования Союза сербских общин на территории косовского края является спорным и несет определенные риски. Об этом заявил командующий миссией НАТО в Косово генерал-майор Микеле Ризи.

«Очень спорный момент в диалоге связан с формированием Союза общин, в которых сербы составляют большинство населения, и то, какие функции и исполнительная власть будут переданы им в таком случае», – сказал командующий KFOR во время выступления на конференции Фонда Оборонного колледжа НАТО в Риме, посвященной европейской и евроатлантической интеграции Западных Балкан.

Генерал-майор НАТО обратил внимание, что несколько представителей косовских албанцев предупреждали об опасности «боснизации» края, которая может поставить под угрозу «государственное образование Косово». Албанцы боятся, что Союз сербских общин может стать подобием Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины со своими органами власти и законами.

В ходе своего выступления командующий КФОР также отметил, что Вашингтонское соглашение помогло создать благоприятный момент для укрепления доверия между Белградом и Приштиной. «Соглашение из 16 пунктов, безусловно, представляет собой шаг вперед в нормализации экономических и торговых отношений и стимулирует деятельность ЕС», – подчеркнул Ризи, добавив, что KFOR делает все возможное, чтобы не допустить превращения Косово в замороженный конфликт, но «риск этого существует».

Рим, Катарина Лане

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