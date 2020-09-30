Балканский блицкриг США: Вашингтон не сможет помешать стратегическому партнерству России и Сербии

Американские инвестиции в Сербию не способны помешать стратегическому партнерству Москвы и Белграда. Такое заявление в комментарии порталу «Балканист.ру» сделал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По его оценке, критика в адрес президента Сербии Александра Вучича вызвана недальновидностью оппозиционеров, которые не в состоянии оценить стратегию большой политической «партии», разворачивающейся на Балканах.

«Сербия испытывает большое давление. Но в России уверены, что Александр Вучич, видя примеры многовекторности Белоруссии, Армении, Греции, понимает, что ему необходимо избегать ловушек, защищая суверенитет Сербии и стратегические отношения с Россией. Поведение Вучича нельзя считать предательством, он, безусловно, согласовал свои действия со стратегическими партнёрами, а именно с Россией», – уверен депутат Госдумы РФ.

Напомним, что после подписания вашингтонского договора президент Сербии провел ряд телефонных переговоров с Москвой, после чего были сделаны совместные заявления, в которых подчеркивалось единство позиций России и Сербии в косовском вопросе и нацеленность на развитие стратегических отношений, которые, как неоднократно отмечали в Москве, при Вучиче достигли пика.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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