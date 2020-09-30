«Четвертый столп» внешней политики Белграда: президенту Сербии удалось добиться того, в чем его предшественники были бессильны

Последовавшие сразу за подписанием соглашений Белграда и Приштины в Белом доме 4 сентября переговоры лидера Сербии Александра Вучича с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным подтверждают необоснованность спекуляций об угрозе для России экономического взаимодействия Сербии с США. Такое мнение высказал политолог Неманя Старович.

«O внимании Сербии к сохранению высокого уровня доверия со своими партнёрами из Москвы и Пекина свидетельствует, во-первых, интенсивное дипломатическое общение на высшем уровне, которое последовало сразу за подписанием вашингтонского соглашения, а во-вторых, отсутствие каких-либо негативных комментариев из этих столиц. При этом обращу внимание, что в этот же период можно было слышать некоторые нервные реакции от отдельных официальных лиц ЕС», – подчеркнул Cтарович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Эксперт также обратил внимание, что важный для России вопрос поставок газа был нивелирован сербской стороной при переговорах в Вашингтоне. «Была соблюдена осторожность, чтобы открытие новой страницы в контактах с США не нарушило отношений с традиционными партнерами в Москве и Пекине. Это лучше всего видно при сравнении формулировок в первоначальном проекте вашингтонского документа с окончательным текстом, который был подписан. Можно сразу заметить, что президент Сербии настоял на том, чтобы предложенное [американцами] обязательство по закупке сжиженного нефтяного газа (СНГ) было заменено гораздо более нейтральным заявлением о диверсификации энергетики. А предложение о пятилетнем сроке для замены оборудования 5G, закупленного у «ненадежных поставщиков», было отклонено», – констатировал политолог.

Как считает Старович, что в Вашингтоне президенту Сербии удалось добиться того, в чем его предшественники были бессильны: он перетянул «Большого Брата» на свою сторону, обезопасив свою страну и лишив Приштину многолетнего куратора. «Вашингтонское соглашение является большим успехом сербской дипломатии, поскольку оно открывает двери для более тесного сотрудничества между Сербией и США спустя долгое время. И хотя все власти Сербии за последние 20 лет проводили внешнюю политику, основанную на так называемых «четырёх столпах» – Москве, Брюсселе, Вашингтоне и Пекине, в действительности они не добились серьезных изменений в отношениях с одной из крупнейших держав мира, чья политика в отношении Балкан основывалась на принципах, установленных еще в 1990-х годах», – подчеркнул он.

Как полагает эксперт, с учетом быстрого развития геополитических процессов именно взвешенная и сбалансированная внешняя политика обеспечит Сербии стабильные отношения с крупными государствами мира. «Правильно осознавая, что никакие национальные интересы не могут быть реализованы при постоянных трениях с Вашингтоном, официальный Белград сблизил позиции с Соединенными Штатами по многим вопросам, тем самым, наконец, установив необходимый, четвёртый, столп своей внешней политики. Таким образом он смог обрести правильный баланс, который соответствует приверженности Сербии политической независимости и принципу военного нейтралитета», – заключил Старович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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