«Грубейшее нарушение брюссельских соглашений»: Белград обвинил Приштину в эскалации конфликта

Белград выступил с жестким заявлением в адрес Приштины после запрета на въезд на территорию косовского края министру образования Сербии Младену Шарчевичу. Как сказал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, «это грубейшее нарушение ряда брюссельских соглашений и подрыв процесса нормализации отношений».

Приштина всему миру показала, как относится к диалогу с Белградом, протекающему под покровительством Евросоюза», – цитирует его слова «Балканист.ру».

В то же время Джурич обратился к спецпредставителю Евросоюза на Балканах Мирославу Лайчаку и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с требованием указать приштинским властям на их место. Директор сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии обратил внимание, что торпедирование приштинскими властями договорённостей о визитах официальных лиц и принципа свободы передвижения – лишь «капля в море примеров их разрушительной деятельности».

«Эти действия угрожают стабильности в регионе, и Евросоюз, как посредник в диалоге, срочно обязан остановить подобное поведение Приштины», – призвал Джурич.

Как отмечает издание, накануне вечером стало известно, что косовские власти запретили въезд на территорию края министру образования Сербии. Чиновник планировал присутствовать на торжественной церемонии, посвященной началу нового учебного года в Приштинском университете, временно расположенном в Косовской Митровице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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