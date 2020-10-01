Приштина и Tирана готовятся «отцепить» Прешевскую долину от Сербии

После формирования в южных сербских муниципалитетах Прешево и Буяновац органов власти, представленных исключительно албанцами, представители сербского населения этих районов заявили о новом готовящемся вызове.

Как пишет портал «Вечерние новости», Албания с помощью подконтрольных местных чиновников намерена создать на юге Сербии Содружество албанских общин, аналогичное тому, которое должно было быть сформировано семь лет назад в Косово и представлять интересы сербов, чего Приштина упорно избегает, несмотря на международное давление.

Депутат Сербской Прогрессивной партии в муниципальных органах власти Буяновца Ненад Митрович подтвердил, что местные албанские лидеры регулярно ездят в столицу Албании за инструкциями. «Информация о создании Содружества албанских общин не была объявлена официально, но у нас есть подтверждение из нескольких источников тому, что это готовится. Мы знаем, что в процессе создания этого Содружества участвуют и Tирана, и Приштина», – пояснил политик.

Напомним, представители трех южных муниципалитетов Сербии, населённых преимущественно албанцами, Прешево, Буяновца и Mедведжи, которое носит неофициальное название Прешевская долина, три года назад приняли декларацию, в которой требуют от Брюсселя, Белграда и Приштины включить статус албанцев этого края в окончательное соглашение по мирному урегулированию косовского вопроса.

Кроме того, на этой неделе приштинские власти создали свою «Канцелярию по вопросам помощи гражданам Прешевской долины», которая будет курировать помощь албанцам юга Сербии в вопросах культуры, экономики и образования.

Сербские политики восприняли такие действия как политическое давление накануне брюссельских переговоров и способ не допустить сербов в местные органы власти.

Глава сербского правительственного координационного органа по вопросам помощи жителям Прешево, Буяновца и Медведжи Зоран Станкович заявил, что решение приштинских властей – исключительно политическое, однако «Сербия готова своевременно реагировать в интересах собственных граждан».

Депутат Митрович со своей стороны подчеркнул, что правительство Сербии в прошлом году вложило только в инфраструктурные проекты на территории этих общин 2 млн евро, в то время как приштинские власти выделили албанцам Прешевской долины всего около 40 000 евро.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 01.10.20

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