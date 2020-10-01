«Нарушение декларации ООН и международный позор»: косовские власти выдворили американского правозащитника

Косовские власти спровоцировали международный скандал после выдворения с территории непризнанной республики американского адвоката по защите гражданских прав Tьенму Mа. Профессор Йельского университета Йель Джеймс Cилк направил обращение «премьер-министру» Косово Авдуллаху Хоти, послу США в Приштине Филиппу Коснету и американскому представителю по Западным Балканам Мэтью Палмеру с требованием разобраться в этом инциденте.

Профессор выразил возмущение по поводу депортации американского правозащитника, который расследовал инцидент с выдворением из Косово шести граждан Турции и объявил о 31 факте нарушения прав человека. «Действия приштинских властей можно расценить как месть адвокату, который честно выполнял свою работу. Это нарушение декларации ООН, касающейся защитников гражданских прав, и подобные действия Приштины должны стать предметом расследования спецпредставителя ООН о положении защитников гражданских прав в Косово», – подчеркнул Силк, призвав международное сообщество гарантировать безопасность адвокату.

«Я прошу ваше правительство пересмотреть решение о депортации прежде, чем оно станет примером международного позора», – обратился Cилк к косовскому «премьер-министру».

Приштина, Катарина Лане

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