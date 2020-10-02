Косовские власти остановили «марш мира» с участием гражданина Индии Hитина Cонаване и буддистского монаха из Японии Kаншина Икеда, которые в сентябре отправились пешком из Белграда в Приштину с молитвами во имя примирения Сербии и самопровозглашенной республики.

«Марш мира» закончился на пограничном переходе Мердаре. Косовские пограничники обнаружили, что у индийца нет визы для пересечения границы, и отправили его назад в Сербию. Японскому монаху было разрешено отправиться дальше.

Как отметил Нитин Cонаване, он не знал, что граждане Индии, которая не признала независимость Косово, должны оформлять визы для пересечения косовской границы. По его словам, во время шествия по Сербии местные жители тепло принимали участников марша – предоставляли еду и кров.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.10.20

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