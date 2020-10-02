«Вместе без границ»: Албания намерена объединиться с непризнанным Косово

Приштина и Тирана ведут переговоры об отмене административных границ. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама по итогам сегодняшнего совместного заседания правительства страны и косовского «кабинета министров».
«Мы намерены подписать соглашение, которое облегчит таможенные процедуры», – заявил Рама, отметив, что албанский порт Дуррес будет предоставлен для использования самопровозглашенной республикой и «де-факто станет косовским».
Встреча двух сторон проходит под девизом «Вместе без границ».
Как уточняют сербские СМИ, косовская делегация была принята в Тиране на высшем государственном уровне. Министры «кабмина» непризнанной республики, представляющие интересы сербов, Горан Ракич и Далибор Евтич отказались от поездки в Албанию.
Тирана – Приштина, Катарина Лане
Тирана – Приштина. Другие новости 02.10.20
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