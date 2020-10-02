Сербский художник устроил необычную арт-акцию

Сербский художник Андрей Йозифовски устроил необычную арт-акцию, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. В реке Сава появился портрет известного защитника природы Йована Mемедовича, созданный из пластиковых бутылок.
Длина портрета составляет 20 метров, ширина – 12, а общая площадь «полотна» – 240 квадратных метров, на что потребовалось почти четыре тысячи бутылок, передает «Балканист.ру».
Художник надеется привлечь внимание своим трудом к проблеме переработки мусора. Эту акцию высоко оценил знаменитый сербский теннисист Новак Джокович.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
Белград. Другие новости 02.10.20
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