«Предатель нации»: как сербская оппозиция разыгрывает «российскую карту»

Попытка представителей сербской оппозиции представить президента страны Александра Вучича «предателем нации» и «разрушителем» дружественных отношений с Москвой и Пекином преследует только одну цель – захват власти. Об этом пишет старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории» Петр Искендеров в своей статье для портала «Балканист.ру». По оценке эксперта, один из лидеров антиправительственных сил Младжан Джорджевич претендует занять пост главы балканского государства.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Один из лидеров сербской оппозиции Младжан Джорджевич не устает вставлять палки в колеса отношениям Сербии и России, пытаясь тем самым разыграть «российскую карту» в собственных внутриполитических целях, ведь его амбиции простираются гораздо шире статуса одного из постоянных авторов российского СМИ. На прицеле у господина Джорджевича – будущие президентские выборы в Сербии, и ради успеха на них он на протяжении последних месяцев пытается перевернуть происходящее в его собственной стране с ног на голову, выставляя президента Александра Вучича «национальным предателем», готовым продать и Косово, и Россию, и Китай за американские кредиты и членство страны в НАТО и Европейском союзе.

Объявив конечной целью политики президента Вучича ни много ни мало вступление Сербии в НАТО (несмотря на закрепленный в национальном законодательстве принцип военного нейтралитета), окончательное признание Косово и вытеснение России с Балкан, он пустился в пространные рассуждения о том, что еще готов продать глава государства «за несколько миллиардов долларов в виде займов от США», помимо дружбы с Россией и Китаем. К числу таких «объектов продаж» Младжан Джорджевич отнес память о жертвах натовских бомбардировок Югославии 1999 года, участие в военных маневрах в Белоруссии и даже название озера Газиводе в Косово, переименование которого якобы станет прямым следствием «предательства» Вучича, совершенного на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне в начале сентября текущего года.

По словам господина Джорджевича, «наиболее примечательным» в сложившейся ситуации является «поворот Сербии и, прежде всего, Вучича во внешней политике». Это его ключевой тезис, на котором строится вся обвинительная конструкция. Однако объективный анализ происходящего не дает никаких оснований говорить об антироссийском, антикитайском, антисербском и любом другом повороте во внешней политике Сербии. В столице США Александр Вучич не взял на себя никаких обязательств, способных ухудшить сербско-российские отношения и нанести ущерб той многовекторной политике Белграда (с опорой на Россию, Китай, ЕС и США), которая остается основой внешнеполитического курса государства последние два десятилетия.

Развитие отношений с Израилем, привлечение американских кредитов и инвестиций на инфраструктурные проекты общебалканского масштаба, создание в регионе безвизовой зоны и пространства свободной торговли (проект «мини-Шенген») и даже диверсификация энергоресурсов всего лишь отражают существующие тенденции в балканских, общеевропейских и мировых делах и, в свою очередь, дают импульс для наращивания регионального сотрудничества, в том числе с участием России и российских компаний.

Говорить о каком-то проамериканском повороте на основании визита Александра Вучича в США означает перевирать факты и сознательно вводить в заблуждение сербское общественное мнение. Среди всех балканских лидеров президент Вучич настолько часто в последние годы общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что одна отдельно взятая встреча с Дональдом Трампом свидетельствует скорее об антиамериканизме Белграда, чем об обратных тенденциях. Если же взять совокупный товарооборот Сербии, то две его трети приходится на страны Европейского союза, – однако Младжан Джорджевич отнюдь не ставит это «в вину» сербским властям. Между тем сухие цифры с трудом поддаются спекулятивным трансформациям. К примеру, они говорят о том, что ведущими партнерами Сербии в структуре национального импорта выступают Германия, Италия, Китай и Россия, на долю которых приходится порядка 40% товарооборота. Это и есть та самая реальная многовекторность, за которую выступают Александр Вучич и сербское правительство и которая по своему содержанию легко перебивает числовые показатели, озвученные Младжаном Джорджевичем.

«Подменой тезиса» также является утверждение о том, что обсуждавшийся в начале сентября в Вашингтоне проект строительства транспортной магистрали Ниш-Приштина-Тирана-Дуррес ориентирован на транспортировку американского сжиженного природного газа. Данный проект начал разрабатываться на Балканах еще в середине 2000-х годов, когда ни о каком СПГ из США не было и речи. А теперь – «в газету глаза», как говорил советский поэт Владимир Маяковский. «Количество положительных статей о США увеличилось в сербских средствах массовой информации на 26% всего за один месяц», – бьет тревогу оппозиционер, очевидно, рассчитывающий в случае собственного прихода к власти решительно поменять подобное соотношение.

Как это делается, хорошо помнят граждане Советского Союза, воспитанные в духе «холодной войны» и противостояния «вероятному противнику» в лице все тех же США. Тогда было не до высчитывания соответствующих процентов. К тому же, объективное знакомство с публикациями СМИ показывает всю условность самого понятия «положительные статьи». Зафиксированный Младжаном Джорджевичем прирост всего лишь отражает возросший интерес к теме США в контексте визита Александра Вучича в Белый дом и на фоне тотального ступора Евросоюза в балканских делах.

Ну, а что же сами западные СМИ, которые, по логике Младжана Джорджевича, должны были возликовать в связи с «изменой» Вучича России и Китаю? Ликования там не очень заметно, зато присутствуют весьма объективные оценки. К примеру, один из ведущих западных аналитических центров, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution), посвятил теме международного статуса Сербии специальный доклад. Его авторы констатировали, что Россия и Китай не только не теряют свои позиции в Сербии, но, наоборот, обладают всеми возможностями для их укрепления. По мнению британских исследователей, хотя у Москвы и Пекина разные стратегические подходы к Белграду, они преследуют одну и ту же цель: поддерживать сербскую экономику в стремлении к стабильности и быть ее союзником на международных форумах, полезных для достижения политических целей.

По словам авторов доклада, в силу специфичности своих интересов Москва и Пекин смогут вести дела в Сербии одновременно, не конкурируя за одни и те же инвестиции. В центре внимания Китая находятся транспортная и технологическая инфраструктура, а также добыча полезных ископаемых, что не отразится на российских инвестициях в банковский и энергетический секторы, – и наоборот.

Металлургическая промышленность – один из немногих секторов, в которых российская и китайская деятельность дополняют друг друга, в отличие от других отраслей, где их интересы не пересекаются, подчеркивается в докладе. Даже Евросоюз с его 65-процентной долей в совокупном сербском товарообороте не может поколебать сложившуюся ситуацию. Членство Сербии в ЕС нарушило бы баланс интересов России и Китая, но переговоры о вступлении идут на протяжении уже нескольких лет и вряд ли скоро закончатся, признают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований.

Комментируя вышеприведенные выводы, болгарское издание Actualno.com обоснованно замечает, что Сербии удается не только поддерживать баланс в отношениях с Россией и Китаем, но и «извлекать из него пользу». Как видим, в подобных оценках нет никаких истеричных заявлений о том, что Александр Вучич «продался американцам». Что же касается самих договоренностей, достигнутых президентом Сербии в Вашингтоне, то они всего лишь констатируют объективную реальность и статус-кво в Косово и на Балканах.

Именно американцы реально контролируют политические процессы в Приштине, и неудивительно, что президент Сербии рассматривал соответствующие вопросы в присутствии американских посредников. При этом он и до, и после визита в США обстоятельно обсудил ситуацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Многовекторность внешней политики, проводимой Александром Вучичем, приобретает дополнительное значение еще и потому, что он объективно лишен достаточного пространства для маневров в силу непрекращающегося давления со стороны США и ЕС.

И здесь важно подчеркнуть, что подобная ситуация – прямое следствие того курса, которую проводили в 2000-е годы тогдашние «демократические» власти Сербии. Именно они загнали страну во внешнеполитическую изоляцию, оказавшись не в состоянии достичь реальных результатов в международной сфере. И то, что делают нынешние власти Сербии во главе с президентом Вучичем, – не что иное как преодоление тяжелейшего наследия Бориса Тадича и компании, в чьи времена, очевидно, надеются вернуть страну Младжан Джорджевич и его единомышленники из оппозиционного лагеря.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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