«Гарантий никто не дает»: президент Сербии заявил о пробуксовке переговоров по косовской проблеме

Переговоры о мирном урегулировании отношений Белграда и самопровозглашенной республики Косово под эгидой Брюсселя буксуют. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью австрийской газете Kleine Zeitung. «Запад, за исключением США, представивших экономические меры, не предлагает ничего, кроме унижения. Они говорят нам: «Признайте независимость Косово, и вы облегчите себе путь в Евросоюз». Но это ничего не означает, и гарантий никто не даёт», – сказал сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич обратил внимание, что со стороны ЕС нет речи ни о создании Союза сербских муниципалитетов, ни об определении статуса наших церквей и монастырей, и подчеркнул, что никто не сможет заставить Белград признать Косово просто так.

«Мы понимаем, что нам нужен компромисс, и мы должны знать, как нам жить дальше всем вместе. Я против замороженного конфликта, потому что таким образом мы оставим эту проблему нашим потомкам. К тому же, на примере Армении и Азербайджана мы видим, что такие конфликты могут вспыхивать снова», – сказал президент Сербии.

Комментируя внешнеполитическую ситуацию, Вучич отметил, что в геополитических «сражениях» между крупными силами – США, Россией, Китаем, Евросоюзом, Сербия оказывается на перепутье, стремясь сохранить плодотворное сотрудничество с каждой из них. «Мы не можем сбрасывать со счетов реформы, иностранные инвестиции, традиционно добрые отношения с Россией и Китаем, которыми мы гордимся. Мы рассчитываем на их поддержку, так как эти государства не признали независимость Косово. Кроме того, у нас хорошее экономическое взаимодействие с США, и мы привержены евроинтеграции», – пояснил он, обратив внимание, что благодаря сбалансированной внешней политике Сербия стала самым перспективным государством на Балканах.

Вучич заявил, что возлагает большие надежды на «мини-Шенген», который объединит страны региона в общем проекте, направленном на улучшение экономических связей. «Сербия слишком мала и слаба по сравнению с Брюсселем. Однако если вы соберёте все пять наших стран вместе, то получите более 20 млн граждан, а это уже значительный фактор. Нас, прежде всего, интересует экономическое развитие», – заключил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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