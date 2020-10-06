Наркодилер назначен советником главы косовского «министерства юстиции»

Советником главы «министерства юстиции» Косово по вопросам внешней политики назначен Энис Черка, который в 2018 году был арестован на македонской границе за попытку перевезти 113 кг наркотиков, передает «Балканист.ру».

На вопрос косовских журналистов, как возможно такое назначение, из ведомства поступил ответ, что Черка был назначен после завершения расследования. При этом, как отмечают СМИ, приказ о назначении не был опубликован, что может означать, что новоиспеченного советника срочно уволили после сообщений о его наркодиллрском прошлом.

Издание отмечает, что после ареста в 2018 году Черка с подельниками провел в тюрьме одну неделю, и был отпущен при условии регулярно являться в полицейский участок. Обвинение против него выдвинуто не было. В то время Черка работал водителем в Косовском страховом бюро, которым руководит брат «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи Гани Тачи.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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