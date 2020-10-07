Глава МИД Сербии объяснил, почему Белграду выгодна победа Трампа

Сербии выгодна победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, подчеркнув, что нынешнюю американскую администрацию не стоит считать «идеальной», но при Трампе появился шанс выстроить партнерство, основанное на большей степени доверия, передает «Балканист.ру».

Дачич обратил внимание, что действующий президент США не рассматривает косовскую проблему как решенную. По его словам, представители Демократической партии США не заинтересованы в поиске компромиссного решения косовского вопроса, а республиканцы ожидают, что компромисс будет найден, и в этом большая разница между ними.

Издание отмечает, что в августе в США стартовала кампания «Сербы за Трампа», цель которой – мобилизовать около миллиона граждан США сербского происхождения, чтобы помочь действующему президенту переизбраться на новый срок.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.10.20

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