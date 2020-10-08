Скандальная «посол» Косово в США отправлена в отставку

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, который находится под следствием Специального Гаагского суда по обвинению в военных преступлениях, своим указом освободил от должности официального представителя Приштины в США Влёру Читаку, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, Читаку в сентябре сама попросила Тачи освободить ее от выполнения служебных обязанностей после пяти лет работы в Штатах. Предполагается, что «дипломат» останется в Вашингтоне до официального назначения нового представителя Приштины, а затем вернется в Косово.

«После пяти с лишним лет, проведенных в Вашингтоне, пришло время вернуться домой. Представлять Косово в Соединенных Штатах было честью», – отметила Читаку в твиттере.

Стоит отметить, что ранее Читаку неоднократно оказывались в центре скандалов после своих заявлений. В частности, представитель Косово публично сравнивала жителей Сербии с армией зомби из культового телесериала «Игры престолов».

Кроме того, в ноябре прошлого года на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась косовская проблема, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявлял, что «посол» самопровозглашенной республики Косово остается гражданкой Сербии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 07.10.20

Глава МИД Сербии объяснил, почему Белграду выгодна победа Трампа. / Австрия намерена модернизировать станцию глобальной «прослушки». / Македонцы устроили ночной протест против «героев греческой истории». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»