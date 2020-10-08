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Четверг, 8 октября 2020, 14:37 мск

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МИД Сербии отреагировал на заявления албанского посла

МИД Сербии направил ноту протеста послу Албании Илиру Бочку после его скандального выступления на совместном заседании правительств Албании и самопровозглашенной республики Косово 2 октября в Тиране. Наиболее острую реакцию Белграда вызвали заявления, которые касались ликвидации границы между Албанией и Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Политика».

«Такие заявления, подразумевающие объединение Албании с сербским краем Косово и Метохия и создание «Великой Албании», являются оправданным поводом для беспокойства как в Сербии, так и в других странах региона, приверженных сохранению стабильности и развитию сотрудничества», – говорится в сообщении МИД Сербии.

В ноте сербского внешнеполитического ведомства говорится, что Белград на самом высоком уровне ежедневно прилагает значительные усилия для развития двусторонних отношений с соседними государствами. В связи с этим в Сербии надеются, что руководство Албании в будущем будет воздерживаться от заявлений, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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