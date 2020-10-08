«Ничего не поделаешь»: в Приштине смирились с непризнанием независимости Косово

Косовский «премьер-министр» Авдуллах Хоти смирился с тем, что Белград не признает независимость самопровозглашенной республики. Об этом глава «правительства» сепаратистов заявил на встрече с европейским комиссаром по вопросам соседствa и расширения Оливером Bархели.

Хоти отметил, что переговоры по мирному урегулированию отношений с Белградом продвигаются нелегко. По его словам, вашингтонское экономическое соглашение может способствовать достижению окончательного договора между Белградом и Приштиной, главным пунктом которого в Приштине видят признание Сербией независимости Косово.

При этом косовский «премьер-министр» не исключил, что эта цель не будет достигнута. «Если мы не придём к окончательному соглашению, то нам придётся продолжать жить дальше, как двум чужим друг другу государствам. Ничего не поделаешь», – заключил он.

Стоит отметить, что очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, запланированный на 28 сентября, был сорван по вине сепаратистов, отказавшихся обсуждать создание в Косово Союза сербских муниципалитетов, соглашение о создании которого было подписано в 2013 году.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 08.10.20

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