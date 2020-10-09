Албанские сепаратисты готовят новые провокации против сербского населения Косово

В ближайшие дни сербское население Косово и Метохии может стать объектом провокаций и нападений со стороны косовских албанцев, целью которых является срыв переговоров Белграда и Приштины о мирном урегулировании конфликта, пишет газета «Вечерние новости» со ссылкой на источники в спецслужбах Сербии.

По информации издания, албанские лидеры южной сербской автономии с начала сентября проводят акцию под кодовым названием «Честь», чтобы предотвратить предъявления Специальным судом в Гааге обвинения «президенту» самопровозглашенной республики Косово и бывшему полевому командиру Армии Освобождения Косово Хашиму Тачи и его соратнику – экс-главе косовского «парламента» Кадри Весели за убийство почти сотни человек, военные преступления, преследования и пытки сербов во время косовского вооружённого конфликта 1990-х годах.

Цель провокаций сепаратистов также заключается в попытке остановить переговоры с Белградом. Косовские власти не желают даже обсуждать создание Содружества сербских общин, что подтверждается заявлением «премьер-министра» самопровозглашенной Авдуллаха Хоти, который ранее заявлял, что этот «вопрос закрыт».

Комментируя ситуацию в косовском крае, директор Евразийского центра госбезопасности генерал Mитра Ковач отметил, что геноцид над сербами до сих пор продолжается, и больше никто не говорит о возможности возвращения 250 000 сербов, изгнанных с территории Косово и Метохии во время военного конфликта и последующего объявления независимости Косово. «Пока международное сообщество через свои структуры госбезопасности не остановит Армию Освобождения Косово, диалог между Белградом и Приштиной продолжать будет невозможно», – считает он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.10.20

Евросоюз выделит миллиарды евро для Сербии и Западных Балкан. / Президент Сербии резко ответил на претензии ЕС. / Назначен новый посол Сербии в США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»